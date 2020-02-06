علي نسمان يسخر من نتنياهو والحكومة الإسرائيلي في "فيديو كليب"

أطلق الفنان الفلسطيني الكوميدي علي نسمان من قطاع غزة ، فيديو كليب جديد لأغنية تسخر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، أطلق عليها اسم " أجت 2020 واحنا ضايعين دمروا البلد".

ويستعرض نسمان في الكليب الإخفاقات الإسرائيلية بعد إجراء 3 انتخابات في إسرائيل والفشل في تشكيل الحكومة، وأن نتنياهو خاضع لأوامر زوجته سارة.

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ويحث نسمان المستوطنين، على ترك إسرائيل ومغادرتها لأن نتنياهو والحكومة لا يفعلون شيئاً لأجلهم.

شاهد الفيديو كليب في الأسفل:-