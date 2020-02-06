وزيرة البريطانية تثير جدلا بفستانها داخل المجلس _شاهد

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وزيرة الثقافة البريطانية تراسي برابين، بعد حضورها بفستان مكشوف الكتف داخل المجلس.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن هذا الأمر وضعها محل انتقاد شديد، ما جعلها تظهرعلى قناة "بي بي سي" في برنامج " Breakfast this morning"، وقالت إنه "كان بإمكانها تجاهل النقد لكنها شعرت بمسؤولية التراجع".

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وأضافت: "أنا في وضع متميز، يمكنني أن أتخلص منه ولكنني، أشعر أنه من مسؤوليتي أن أرد من أجل النساء اللاتي ليست لديهن قوة".

وغردت: " مرحبا، عذرا ليس لدي الوقت لأرد على جميع تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لكنني أؤكد أنني لست خبيثة، لست في حالة سكر...".

كما أنها طالبت الناس "بالاستماع إلى ما تقوله النساء وليس لما يرتدينه"، وفق روسيا اليوم