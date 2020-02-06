شاهد: فهد يقدم على عمل جريء حيال تمساح ضخم

تناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر اقتراب فهد من تمساح ضخم وسرقة قطعة من اللحم من فمه في متنزه ساوث لوانجوا الوطني في زامبيا.

ويظهر الفيديو اقتراب الفهد يأكل من التمساح، الذي كان قد افترس حيوانا آخر وبفمه قطعة كبيرة من اللحم،ولم يخف الفهد من التمساح الضخم، وحاول سرقة الفريسة، ولكنه استطاع أن يستحوذ على قطعة كبيرة من اللحم وفر من المكان.

ويعد التمساح من أضخم الزواحف الحية، ينتمي إلى فصيلة التمساحيات، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته.