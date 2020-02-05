شاهد: هكذا تستمع نانسي عجرم إلى أغنيتها الجديدة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو،حيث ظهرت فيه جالسة، تستمع إلى أغنيتها المنفردة الجديدة "قلبي يا قلبي" التي طرحتها خلال الأيام الأخيرة.

وبدت عجرم مستمتعةً جداً خلال الإصغاء إلى أغنيتها والغناء معها تزامناً. وأرفقت الفيديو القصير المرفق بتعليق لافت، فكتبت: "أنا وهالغنية... غرام"، مضيفة رسم قلب إليه".

وأغنية الفنانة نانسي "قلبي يا قلبي" حققت نجاحاً باهراً، إذ نالت إعجاباً عارماً من جمهور عجرم، كلاماً، لحناً، توزيعاً موسيقياً وأداءً غنائياً. إضافة إلى "الكليب" الخاص بها والذي اعتبره المشاهدون لافتاً جداً، خصوصاً أنه حقق نسبة مشاهدة عالية جداً في أيام.

ومن ناحية أخرى، اتهم الفنان العراقي روني داود، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بسرقة أغنيته "قلبي يا قلبي"، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، التي تعتبر أول عمل فني لها، بعد حادثة محاولة سرقة منزلها.

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ونشر الفنان عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل "فيسبوك"، موضحًا فيه حقيقة وجه التشابه بين الأغنيتين، وعلق: " الرجاء نشر هذا الفيديو على أوسع نطاق لقد تم سرقة أغنيتي، أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي، مسروقة من أغنية الفنان روني داود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض اجزاء اللحن، واليكم الادلة القاطعة في هذا الفيديو، الذي يتم المقارنة فيه بين اغنية الفنان روني داود والفنانة نانسي عجرم".

وكان داود نشر مؤخرًا منشورًا آخر عبر "فيسبوك": "اليوم انزلت الفنانة نانسي عجرم اغنية قلبي يا قلبي الجديدة لها ولاحظت ان كلماتها منحوتة نحت من اغنيتي قلبي يا قلبي بنفس العنوان والفكرة نفس الكلمات المستخدمة القلب العين السهر الليالي الخ وبعدها دققت اكتر اكتشفت ثلات مقاطع منحوتة نحت وانا كنت قد انزلت اغنيتي قبل ٥ اشهر وهي من كلمات الشاعر الكبير توفيق فاخوري وباللهجة الخليجية".

تابع داود: "أما اغنية نانسي عجرم فهي باللهجة اللبنانية والذي لاحظته ان اول تشابه هو عنوان الاغنية قلبي يا قلبي فقلت ربما تشابه عناوين فقد يحدث هذا فكلمة قلبي يا قلبي ليست حكرا علي ولكن عندما دققت في طريقة صياغة الاغنية لاحظت انها متشابهة واللحن بعض الشئ متشابه في بعض المقاطع فقلت ممكن يحصل ايضا ولكن عندما دققت اكثر في كلمات الاغنية وجدت ان الشاعر اللي كتبها وهو الشاعر نبيل خوري وجدت ان الشاعر نحت اغنيتي قلبي ياقلبي بعنوان الاغنية وفكرتها ومحتواها".