تفاصيل خبر إصابة الفنانة المصرية بشرى بفيروس كورونا _ شاهد

كشفت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأربعاء، على الأنباء التي زعمت إصابة الفنانة المصرية بشرى بفيروس "كورونا" الجديد المتفشي في الصين.

وقالت يارا شقيقة الفنانة بشرى إن "شقيقتها لا تزال في المنزل تحت إشراف الأطباء، حيث تخضع لجلسات محلول ومضادات حيوية ضد الحساسية".

وأشارت إلى أن "بشرى تعانى من حساسية مزمنة، وأن الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة"، وفق اليوم السابع.

وأكدت يارا أن شقيقتها مريضة حساسية موسمية، ولكن هذه المرة جاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رؤي، نافية أن يكون ما تتعرض له بشري هو اشتباه في حالة إصابة بفيروس "كورونا"، خاصة وأنها عادت من السفر مؤخرا، بعد حضورها مهرجان العين السينمائي في الإمارات.

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وأوضحت أن تلك الحالة هي حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن بشرى عادت من الخارج يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكانت بصحة جيدة.

من ناحية أحرى، ظهرت الفنانة ​شمس الكويتية​، في صورة لها داخل أحد المطارات في الصين، حيث نشرت شمس الصورة، عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، والتي أثارت حالة من الجدل بين جمهورها.

وعلّقت الفنانة الكويتية على الصورة:"جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة".

وتباينت ردود فعل جمهورها حول الصورة، وتفاعل متابعون معها بشكل كبير، واعتبر البعض أن المنشور مجرد دعابة.