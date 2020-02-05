شاهد: عالمة تنجح بتهجين سلالة جديدة من القطط تشبه الإنسان

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مقطع فيديو، لقطط تشبه الإنسان، حيث كشفت العالمة الروسية، تاتيانا راستورجيفا، والتي تعمل كباحثة في علم الحيوان، عن أحدث نتائج عملها.

ونشرت العالمة الروسية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "الانستغرام"،صورة لقطة تشبه الإنسان، وتعمل العالمة ضمن هذا النطاق منذ عام 2002، حيث كان لديها نتائج أخرى في عالم تهجين القطط.

وانتشر الفيديو بشكل كبير وحصد آلاف الإعجابات والتعليقات، حيث أبهر رواد وسائل التواصل الاجتماعي الشكل الغريب الذي تتمتع به القطط.

والجدير بالذكر أن هذا النوع من القطط يمتلك تعابير وجه تختلف عن القطط العادية وهي قريبة جدا إلى تعابير وجه الإنسان.