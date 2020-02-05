شاهد: لحظة تشييع جثمان الفنانة المصرية نادية لطفي

نشرت وسائل إعلام مصرية اليوم الاربعاء ،مقاطع فيديو، لحظة تشييع جنازة الفنانة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادي العسكري، حيث رحلت عن عمر يناهز الـ83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

توافد عدد كبير من نجوم الفن في مصر لمرافقة الجنازة وتقدم الحضور كل من النجمات ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وفيفي عبده، والمخرج مجدي أحمد علي والفنان سمير صبري، والفنان عبد العزيز مخيون.

وكان نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي هو أول الحضور إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري لمتابعة التحضيرات لصلاة الجنازة ومراسم تشييع الجثمان.

وكانت الراحلة قد دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.