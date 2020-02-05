شاهد: الفنانة أحلام تخطف أنظار الجماهير بفستان سعر حوالي 15443 دولار

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، بصورة للفنانة الإمارتية أحلام الشامسي بعد ظهورها بفستان شفاف باللون الوردي الفاتح المرصع بالفصوص والأحجار الأنيقة، مع مكياج هادئ، في إحدى حفلات الزفاف الملكية.

ونشرت أحلام صور إطلالتها المبهرة، عبر حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتبت قائلة: "صوري من حفل زفاف اميرتي الغاليه الاميره نوره فهد بن بدر بن عبدالعزيز ال سعود وزوجها الامير عبدالإله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود".

وظهرة الفنانة أحلام إطلالتها بصندل ذهبي عالي الكعب، مع مجوهرات ماسية ممزوجة مع الذهبية، وتركت شعرها منسدل بتموجات ناعمة.

وأضافت الفنانة أحلام " الف مبروك واغلا من اكون بينهم وربي يبارك لكم ويبارك عليكم ويحميكم ومبروك اميرتي الغاليه الاميره ساره وشكراً على الدعوه الكريمه وجودي بينكم تشريف.

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من ناحية أخرى فقد كشف حساب About Details، أن سعر فستان أحلام الأنيق، بلغ حوالي 15443 دولار أمريكي.

يذكر أن الملكة أحلام الشامسي نالت لقب أغلى إطلالة لفنانة عربية بعد ارتدائها عقد وقرط ماسيين، صمما خصيصاً لها على يد تاجر الألماس سامر حليمة وبلغ سعرهما 7 مليون دولار.

وفي وقت سابق، تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مع قضية الفنانة المغربية مريم حسين مطالبة صالح الجسمي بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد الأخيرة كون ان السجن أمر صعب.

وانتهت القضية التي استمرت قرابة السنة، بين صالح الجسمي ومريم حسين؛ إذ أصدرت محكمة جنح دبي حكمًا نهائيًا غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

وأصدرت المحكمة في، حكمًا يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.

وقالت احلام عبر حسابها الرسمي على توتير :" حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تأذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شيء وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين ايديها خلك أكبر".