تراند اليوم : سما المصري بتعلمكم المص – بعد ما علمتكم تكبير الهانش.. اتفرجوا

نشرت سما المصري فيديو جديد لها مرتدية البكيني الزهري في حمام السباحة، وظهرت وهي تأكل وتمص المانجو داخل المياه..

وعلقت على الفيديو قائلة: “هه…واضح أن السياسه مش وأكله معاكوا…نخلينا في المايوه باه وحلاوه المايوه عشان واضح كده أن المايوه عليا مجنن نسوان كتييير اوي…نسوان بتاعت عفاريت وبتخطف عيال صغيره …الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري….موتي يابت ولا هاجيب سيره امك ولا اشهرك تاني…..قعدتك جنب جوزك في البيت وخلاص…قوري كوسه واحشي كويس يامره احسن اجيبلك العفاريت يركبوكي ياخطافه العيال…تأكلي مانجا يامره؟؟ ع الرايق احسن الهبله ام عفاريت بتضاااايق”..

وكانت سما المصري خصصت الحلقة الجديدة من برنامجها اليوتيوبي “للحريم حصري مع سما المصري” للحديث عن طرق تكبير المؤخرة والصدر.

وقالت سما المصري ان هناك طريقتان لتكبير المؤخرة والصدر هما حقن الدهون او السيليكون.

غير ان سما اوضحت ان حقن الدهون في المؤخرة لا يبقى اكثر من شهر واحد، حسب خبرتها.

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كما تحدثت سما المصري عن كيفية معرفة ان كانت المؤخرة طبيعية او سيليكون.

وكتبت المثيرة للجدل سما المصري، عبر حسابها على “إنستجرام” :” قناتي الجديده علي اليوتيوب (( الحريم حصري مع سما المصري )) هاعرف البنات فيها اذاي يبقي جسمهم كيرفي واذاي تعملي مؤخرة ممتازة كيرفي بأقل مجهود.اشتركوا الان ورابط القناه في البايو وفي الاستوريانتظروا غدا فيديو جديد للحريم بس ممنوع دخول الرجال”.

وهاجمت السوشيال “سما” بألفاظ إباحية وتطاول بسبب تعمدها نشر الإثارة والخروج عن تقاليد المجتمع، ونشر صور وفيديوهات لها توصف بـ”الإباحية”.

وكانت الفنانة سما المصري قد تعرضت لوعكة صحية منذ فترة، وأعلنت على إثرها عدم نشر صور مثيرة لها لكنها سرعان ما عادت بشكل أجرأ من السابق.