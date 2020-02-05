تراند اليوم : سما المصري تجيب على سؤال: هل أنتِ عذراء؟ – صورة

تواصلت الراقصة المصرية سما المصري مع متابعيها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأجابت عن عدد كبير من الأسئلة التي وجهت لها، حتى أنها أجابت أيضاً على الأسئلة الجريئة، والوقحة أحياناً.

وجه أحدهم سؤالاً لسما قال فيه: (هو إنتِ عذارء؟)، لتجيبه سما ضاحكة: (الحقيقة مش متأكدة من الموضوع دة).

وأعادت سما نشر السؤال عبر صفحتها، لتعلق من جديد: (أنا قليلة أدب أوي.. هو في كده.. طب دا سؤال؟، الغريبة إجابتي على السؤال.. حد يطلبلي العباسية ويحجزني هناك بس على حسابه مش هاتجنن وكمان هادفع فلوس علاج جناني، إنتي فين يا حكومة عالجيني على حسابك يا حكومة).