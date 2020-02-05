هجوم شرس تتعرض له فوز العتيبي والسبب صورة جرئية

أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي مُجدداً، حالة من الجدل بعد نشرها صورة جريئة لها مع زوجها على حسابها الشخصي في موقع "تويتر".

وتعرضت العتيبي لهجوم شرس من قبل متابعيها، الذين وصفوا الصورة بأنها "خادشة للحياء"، حيث ظهرت فيها وهي تجلس على رجليْ زوجها بشكل وصفه متابعون بأنه "مثير"، فيما علقت هي عليها قائلة: "الصورة عجبتني".

لكن ما إن نشرت العتيبي الصورة حتى انهالت ردود الفعل الحادة عليها من قبل المتابعين الذين اعتبروا هذا السلوك منافيا للعادات والتقاليد السعودية.

وقال مغرد يدعى جمال: "بصراحه الحب والعشق شيء جميل وأساسي في الحياه لكن يفقد نكهته حين يصير عمل دعائي وهناك خصوصيات واحضان خاصه يجب الا تكون للعامة مع احترامي للحريات الشخصية كامله اعتقد في صور لأوضاع اخري اكثر جمالا وتعكس عمق الحب والعشق بشكل افضل تراعي الذوق العام ومشاعر الناس في مجتمع شرقي".

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وعابت مغردة تدعى تغريد على الناشطة السعودية نشر الصورة رغم إعجابها بها، قائلة: "مرا حلوه الصوره ..بس والله عيب وغلط تنحط هنا".

يذكر أن فوز العتيبي دأبت على إثارة الجدل حولها أكثر من مرة، بدءا من تجولها في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض دون عباءة ونشرها للفيديو عبر "تويتر"، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به والتي كان أبرزها المهر نصف مليون ريال وألا يتزوج عليها. وفقاً لما أوردته وكالة "زاد"

وأخيرا نشرت مقاطع جريئة مع زوجها كان آخرها خلال رأس السنة حينما ظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر وهي في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي وبعدها نشرت فيديو آخر وهي في حضن زوجها جعلها عرضة لهجوم واسع.

وقبل أيام فاجأت العتيبي المتابعين بأنها كانت محتجزة للتو في أحد مراكز الشرطة وخرجت بكفالة نافية ما يتردد حول حمايتها من الدولة.