الغابة الاستوائية في دبي تعلن عن تجربة VIP جديدة في "شهر الحب"

دعت ذا جرين بلانيت، الغابة الاستوائية المغطاة الشهيرة في دبي، اليوم الثلاثاء، ضيوفها للتعرف على أزواج الحيوانات الشهيرة التي تقطن القبة الحيوية مع عرض VIP حصرية لشخصين بسعر مخفّض، بمناسبة اقتراب عيد الحب "الفالنتاين".

و أعلنت أن هذا الأمر لن يكون محصوراً بيوم واحد، فهي ستتيح هذه الفرصة لضيوفها طوال شهر فبراير مع وجود يوم تعليمي مفعم بالمرح حيث يمكنهم التقاط أروع الصور مع الحيوانات.

وشهدت ذا جرين بلانيت على العديد من قصص الحب، فبدءًا من قصة زوجي اللوريس "وحيد" و"أمل"، إلى ازدهار عدد المواليد في القبة الحيوية، حيث يعيش تحت سقف الغابة الاستوائية الداخلية العديد من الأزواج السعداء.

وتتيح جرين بلانيت فرصة الحصول على جولة بين النباتات الاستوائية وإلقاء نظرة على البيئات الطبيعية الجميلة حيث تقطن أزواج الحيوانات اللطيفة، واغتنام الفرصة لمشاهدة جلسات إطعام الحيوانات حيث يمكن للضيوف طرح ما يشاؤون من الأسئلة على الأحيائيين المختصين الذين سيكونون مستعدين لتزويدهم بكافة المعلومات.

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وتتنوع الحيوانات التي تتخذ من ذا جرين بلانيت موطنًا لها ما بين السنجاب الطائر أو ما يعرف بطائر السكر، والوالابي إلى ثعبان السجاد، وأبو بريص، بالإضافة إلى العديد من أنواع الطيور مثل طيور الحب وببغاوات كنيور الصغيرة التي تشتهر بكونها ملونة وذات طبيعة مرحة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب لقاء الحيوانات عن كثب ومشاهدة حيوان الكسلان أو أسماك البيرانا ضمن تجربة ال VIP الحصرية.

وأشارت بلانيت إلى تواجد لفريق الأحيائيين الخبراء طوال الوقت لمشاركة الحقائق المثيرة للاهتمام حول كل حيوان وتثقيف جميع الزوار حول ضرورة مواصلة العمل لحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

يذكر أن ذا جرين بلانيت، الرائدة في مجال رعاية الحيوانات في المنطقة، تحتضن أكثر من 3000 نوعًا من النباتات والحيوانات الغريبة منذ أن افتتحت أبوابها في عام 2016، وهي تفخر اليوم بأن تكون موطنًا لأكثر من 15 زوجًا من الحيوانات التي تعيش بهناء وراحة.