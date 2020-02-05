تراند اليوم : تهوى تحطيم قلوب الرجال.. “ريهانا” تنهي علاقتها بالملياردير السعودي

كشفت وسائل إعلام أمريكية انفصال المطربة وعارضة الأزياء ريهانا عن الثري السعودي حسن جميل، بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية دامت 3 سنوات.

وذكر مصدر مقرب من ريهانا، لمجلة “هاربرز بازار”، أن ريهانا أنهت علاقتها بحسن جميل، لأنها “سئمت منه”. وأضاف: “حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال”.

وحسن جميل هو ابن الملياردير السعودي الشهير عبد اللطيف جميل ووريثه الأول وهو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “عبد اللطيف جميل” التي تمتلك الحقوق الحصرية لتوزيع وتجارة سيارات “تويوتا” في السعودية وفي سبع دول أخرى. وتقدر ثروة عائلته بنحو 1,5 مليار دولار، وصنفتها “فوربس” في المركز 12 بين أغنى العائلات العربية في العالم.