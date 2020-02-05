تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 9مترجمه

اسطنبول- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

مسلسل المؤسس عثمان أو قيامه عثمان هو مسلسل تاريخي دراما تركى، ويعتبر المسلسل هو امتداد تكملة لمسلسل قيامة ارطغرل، حيث ان عثمان مؤسس الدولة العثمانية هو ابن أرطغرل فى الواقع.

وقد حظى مسلسل قيامة ارطغرل بشعبية كبيرة نسب مشاهدات عالية خلال فترة عرضه حيث تصدر نتائج البحث العالمية، وحصل مسلسل قيامة ارطغرل على محبة الكثير من عشاق المسلسلات التركية والمسلسلات التاريخية.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

تم بث أول حلقات مسلسل قيامة عثمان فى 20 نوفمبر 2019 وتم عرض 8 حلقات من المسلسل حتى الآن وتتراوح مدة الحلقة الواحدة من 120 دقيقة حتى 140 دقيقة، وتمتلك قناة atv التركية حقوق النشر للمسلسل، وتم عرض المسلسل كل يوم اربع الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي.

قصة مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث القصة كلها حول حياة مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول وهو ابن أرطغرل الأصغر، وقد سار الولد فى طريق الوالد لتحقيق أهدافه في بناء دولة كبيرة، كما أن المسلسل يعرض حروب الدولة العثمانية مع الصليبيين والتتار والروم والفرس، ويشحن جميع المراحل التي مر بها عثمان الأول والتحديات التي واجهته فى بناء الدولة العثمانية

مسلسل قيامة عثمان الحلقه 9

تم الاعلان عن الاعلان التشويقي الحلقه التاسعه من مسلسل قيامة عثمان والتى تظهر الكثير من الاحداث المشوقه التى سوف تدور في هذه الحلقة والمؤامرات التي تحاك من قبل قبيلة كالى.

وقام بدور البطولة فى هذا المسلسل الممثل التركي بوراك اوزجيفيت، وقد قام الممثل مجهود كبير حتى يقدم الشخصية بطريقة مقنعة للجمهور.

والمسلسل من إخراج متين جوناى، وتأليف محمد بوزداغ، كما شارك فى التمثيل كل من صاروخان هونيل وإسماعيل حقي أورون وأمزجة تورار، ونور الدين سونماز