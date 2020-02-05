تراند اليوم : تعرّف على كافة تفاصيل وتحديثات المنخفض القطبي القادم

غزة- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

من المتوقع أن تتأثر فلسطين نهاية الأسبوع الحالي بمنخفض جوي شديد البرودة قادم من شمال شرق القارة الأوروبية عبر الأراضي الأوكرانية؛ ثم إلى البحر الأسود فتركيا ثم نحو جزيرة قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال موقع طقس فلسطين المتخصص، إن المنخفض القطبي القادم يتزامن مع تدفق رياح قطبية شديدة البرودة ستعمل على إنخفاض كبير في درجات الحرارة التي ستكون دون معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-8 درجات مئوية دفعة واحدة.

ويبدأ تأثر البلاد بهذا المنخفض مع ساعات المساء من يوم الخميس وفجر يوم الجمعة الذي سيكون بارداً جداً وماطراً بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني من المنخفض خاصة الفترة الممتدة بين مساء الجمعة ومساء يوم السبت، تدحرج إضافي على درجات الحرارة وقد تتأثر القمم العالية بأجواء ثلجية لتتساقط معها زخات مطرية مخلوطة بالبرد والثلوج الذائبة، وتتأثر البلاد بأجواء أكثر برودة مع نهاية المنخفض.

وفيما يلي آخر التحديثات للمنخفض المرتقب نهاية الأسبوع الحالي وفقاً لآخر الخرائط الجوية والنماذج العددية العالمية التي صدرت مساء الإثنين:

– منخفض جوي محمل برياح قطبية شديدة البرودة قادم الى فلسطين نهاية الأسبوع، ولكن ليس بالضرورة أن يحمل كل منخفض قطبي الثلوج لفلسطين وتضاريسها المختلفة والمتنوعة.

– منخفض جوي ماطر وماطر بغزارة احياناً في مناطق واسعة من فلسطين يبدأ تأثيره مساء وليل الخميس/ الجمعة .

– المنخفض القادم شامل لكافة المناطق الشمالية والوسطى وصولاً الى شمال النقب.

– البرودة المصاحبة للمنخفض الجوي عالية ولكنها غير كافية للتساقط الثلجي المثالي الإ للجبال التي ترتفع 1200 متر وربما اقل بقليل والجبال الفلسطينية العالية ستكتفي برؤية الثلوج المتطايرة إن لم تتحسن العديد من القيم الهامة الضرورية.

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– مناطق واسعة من شمال البلاد قد تصل الى حاجز 100% من الموسم المطري وقد تكسر هذا الحاجز.

– جبل الشيخ سيشهد عاصفة ثلجية قوية وقوية جداً.

– المنخفض القادم سيحمل معه رياح قوية وعاصفة أحياناً.

– المنخفض الجوي سيستمر حتى مساء السبت وربما فجر الأحد.

– بعد نهاية المنخفض الجوي ستشهد البلاد حالة إنجماد قوي من المبكر الحديث عنها.

– المعطيات قابلة للتغير بشكل طفيف سلباً أو إيجاباً خلال الساعات 24 أو 48 القادمة.

وفيما يلي حالة الطقس اليوم الثلاثاء وغدا:

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً الى شديد ألبرودة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلا نهارا باردا نسبياُ الى بارد ليلاً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.