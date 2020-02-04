شكرا لبحثكم عن خبر في أميركا.. فئران تقود السيارة لعلاج صحة البشر العقلية! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - "ديزني لاند"

مجموعة تم تدريبها في بيئة غنية بالحلوى والألعاب المصممة لإثارة التحفيز العقلي كـ"ديزني لاند"، ومجموعة أخرى تم تدريبها داخل قفص كبير خال من أي محفزات، بحسب ما نقله موقع "سي إن إن".

وبعد انتهاء التجربة التي أجريت منذ أشهر وإجراء فحص على براز جميع الفئران التي شملتها الدراسة، وجد العلماء أن المجموعة التي تم تحفيزها عقليا كان لديها مستويات أعلى من هرمونات الكورتيكوستيرون و"دي إتش آي إيه"في برازها، وهذه الهرمونات تساعد الجسم على التعامل مع الضغط الجسدي والعاطفي.

بدورها، قالت كيلي لامبرت، الباحثة الرئيسية في الدراسة وصاحبة مختبر لامبرت لعلم الأعصاب السلوكي في جامعة ريتشموند، إن هذه النتائج تدل على أن تحفيز الأشخاص لتعلم سلوكيات وأنشطة جديدة قد يعزز قدرتهم العاطفية.

كما أضافت أن هذا التعزيز العاطفي للإنسان هو أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الأمراض العقلية، مثل الاكتئاب.