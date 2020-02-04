شاهد: الفنانة مايا دياب تطرح اغنية الجديدة

اطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، اليوم الثلاثاء، أغنية جديدة بعنوان «أنا»، وهي من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وذلك عبر تطبيق انغامي.

وقالت الفنانة اللبنانية دياب أن اغنية “انا” باللهجة اللبنانية وهي مختلفة عما قدمته سابقاً، حيث تستعد مايا دياب لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة عيد الحب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان السعادة في رأس الخيمة وسوف يشاركها الحفل الفنان ناصيف زيتون.

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وفي سياق آخر اختتمت مايا دياب برنامجها “هيك منغني” الذي عادَ بعد غياب بموسم خامس جديد، وعُرض على شاشة MTV اللبنانية.

يُذكر أن آخر أعمالها أغنية “خسرنا بعض” التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبناني زياد برجي، وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “يابا يابا” خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.

واشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني.