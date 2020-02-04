شكرا لبحثكم عن خبر 8 أطعمة تعزز القدرة الجنسية وتزيد فرص الإنجاب..تعرف عليها؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعاني بعض السيدات والرجال من ضعف القدرة الجنسية، مع تناول الكثير من العقاقير الطبية دون جدوى للعلاج، حيث أثبتت الدراسات أن الأطعمة هي العلاج الفعال في هذه المشكلة.

وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، 8 أطعمة لزيادة القدرة الجنسية عند الرجال والسيدات.

- الثوم

أن الثوم يحتوي على مادة السيلينيوم التي لها دور في إنتاج حيوانات منوية صحية، كما يحتوي الثوم على الأليسين وهو عنصر مسؤول عن تنشيط الدورة الدموية ومنع تضيق الشرايين والأوعية.

- البصل

واحد من أهم العلاجات الطبيعية التي تساعد على زيادة الخصوبة عند الرجال والسيدات.

- البطاطا الحلوة

تساعد البطاطا الحلوة الغنية بفيتامين "أ"، في تقوية وحماية جدران الرحم، وتزيد الخصوبة لدى السيدات الرجال كما أنها تعمل على إنتاج الهرمونات الجنسية.

- الأحماض الدهنية أوميغا 3

Advertisements

تعتبر الأحماض الدهنية واحدة من أهم المنشطات الجنسية الطبيعية، والذي نجده في في الأسماك، وجوز الهند وبذور الكتان، وزيت الصويا، والمكسرات.

- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم، فهو يعمل على زيادة الكفاءة الجنسية لدى الرجال والسيدات.

- الشوكولاتة الداكنة

تساعد الشوكولاتة الداكنة على توليد الحيوانات المنوية عند الرجال، وتساعد على تقوية عضلات القلب، وتحمي من تلف الشرايين.

- الطماطم

بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة من نوع الليكوبين فهي تساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحيوانات المنوية وتحسن حركاتها وعددها.

- الموز

الموز غني بفيتامين B6/ A / B1 / C، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجل ويحسن من جودتها و حركتها وتزيد الرغبة الجنسية لدى السيدات و الرجال.