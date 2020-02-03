شاهد: لحظة سقوط أحلام على المسرح تشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للفنانة الامارتية أحلام الشامسي وهى تسقط على المسرح أثناء تقديمها اغنية "امان امان".

واتضح من خلال الفيديو أنه قديم ويرجع صدوره الى ثلاث سنوات تقريبا ولكن تم تداوله حاليا لقياس قدرة الفنانة احلام على ادائها للاغنية وتحديدا كلمة "أمان أمان".

المثير أن جمهور الفنانة أحلام أعرب عن اعجابه بصوتها ولكن قارنه بالفنانة أصالة حيث فضل البعض صوت أصالة وادائها لنفس الكلمة.

والفنانة أحلام الشامسي مغنية إماراتية. تلقب نفسها بـ «الملكة»، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، كما تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربيز