موعد عيد الحب الفلانتين Valentine's Dayوهل هو حرام أم حلال؟

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، موعد عيد الحب 2020، حيث يتم الاحتفال به في كل عام تحديدا يوم الرابع عشر 14 من شهر فبراير وهو تخليد سنوي لهذه الذكرة، وهذا العام سوف يكون متى يوم الفالنتين هو يوم الاربعاء 14 فبراير 2020.

وينتظر العشاق والمحبين والمتزوجين موعد الحب على أحر من الجمر، ويوافق موعد عيد الحب في 14 فبراير، وهو يتهادى فيها المحبين تعبيراً عن حبهم لبعضهم البعض، على الرغم من الانتقادات التي توجه ليوم الحب Valentine's Dayمن الناحية الدينية.

ويحتفل العديد من الناس في الوطن العربي وحول العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية حيث يحتفلون بذكرى القدس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض من خلال تهادي الورود والعطور ورؤوس القلب وما إلى ذلك.

وسجلت مواقع البحث العالمية بحث الناس في الوطن العربي عن موعد عيد الحب (الفلانتين)، للتحضير لهذا اليوم من خلال شراء بعض الهداية، والتحضير لاصطحاب المحبوبين في المناطق العامة مثل المقاهي، والسينما، والحدائق العامة.

في السياق، يرفض العديد من الناس في العالم العربي والإسلامي الاحتفال بهذا العيد من الناحية الدينية، كون أن المسلمين لا يحتفلون سوى بعيد الأضحى والفطر.

نصائح للاحتفال بعيد الحب الفلنتين:

1. اصطحاب المحبوب في الأماكن العامة للترفيه مثل الحدائق والمقاهي والسينما

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2. تقديم الورود خاصة من اللونين الأبيض والاحمر

3. تقديم العطور إلى جانب الشوكلاتة

ما حكم الاحتفال بعيد الحب

وافتى علماء المسلمين بحرمة الاحتفال بعيد الحب، إذ ذكروا أن عيد الحب من الأعياد المبتدعة التي لا أصل لها في الإسلام، ولذلك يحرُم الاحتفال أو المشاركة فيه بأي شكلٍ من الأشكال.

ويرجع بعض الفقهاء في العالم الإسلامي سبب تحريم هذا العيد لعدّة أسبابٍ، منها: أن الله عز وجل شرع للمسلمين عيدين هما عيد الفطر، وعيد الأضحى، أما السبب الثاني أنَّ العيد فيه تقليد للكفار، وأنه يضعف الإيمان الذي يحث على الحب في كل وقت وكل حين.

وتباينت الروايات حول قصة عيد الحب، ويشار إلى أن حيثيات القصة تعود إلى أن القديس فالنتاين كتب أول بطاقة عيد الحب وتم على إثرها اعدامه بسبب علاقة غرام ما بينه وبين ابنة السجان، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فيه 14 فبراير 269 م، ومن تلك الحقبة أصبح عيد الحب متعارف عليه وبدأت طقوس الاحتفال به، فيما يدور الحديث والتساؤل حول متى عيد الحب .