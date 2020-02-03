نقدم لكم متابعي وكالة سوا الاخبارية كلمات شعر قويه معبره عن احساسك، حيث يعتبر الشعر أحد الفنون المعبرة، التي يمكنك من خلاها أن ترى نفسك وما تشعر به، وهناك الكثير من الأبيات الشعرية التي تعبر عن إحساسك ومشاعرك المختلفة التي قد تنتابك في الحقيقة.

كلمات شعر قويه معبره عن احساسك

ترجيتك وانا دموعي تنادي لا تفارقني

تعال وعالج إحساس جرحته حيل وأهملته

قتلت الشوق في لحظة عنادك وأ نت ظالمني

وحب مات في مهده حبيبي كيف أعدمته ..؟

تناسيت الغلا وبعدك ياليت الموت ياخذني

وترحل روح محرومه عزاها حب ترجمته

جفاك وصدك اسهرني ودموع الحب تحرقني

تشتت فكري وقلبي عطيته لك ولا صنته

تغير قدري بقلبك وفيك ظنون تاخذني

قسيت وقلبك القاسي وانا للود علمته

خذوني من دفا قلبك وياما كنت توعدني

نسيت الحب و أخباره وكنّك ما تحضنته

تردد لي صدى صوتك ( أحبك ) فيها أطربني

وانا لازلت ارددها وحبّك لي تجاهلته

امانه لا تخليني انا ما اقوى تودعني

تعال ارجوك في قلب تركته يموت حطّمته

أحبك والجروح اللي من عنادي تعذبني

تراني حيل ندمانه وعنادي أنت روّضته

كفانا جروح ياعمري طلبتك لاتزعلني

أنا ما اقدر على الفرقى تعال بقلب جننته

وضمه حيل لا تقسي لعالم ثاني أسرقني

ولحظة حب تاخذنا وهذا الحب هو أنته

أشعار قوية قصيرة

خطاي اني منحت الحب شخص وقابله بنكران

طمعت احسب طمع قلبي بحبك يكسب ارباحه

وعرفت انه ما تورثته من ابوي آدم طمع انسان

خسر ملك جنان وراحته باسباب تفاحه

من انا بحياتك؟؟

مجرد حبيب تسليت معاه

وبالنهايه تركته!

مجرد ذكرى مرت

بحياتك ونسيته!

أو معلم حبيبت يعلمك الغرام

وبالاخير جرحته

ما يهمني حضنك لو كان دافي

هذاك يوم كل كلي فداياك

بيح جفاك بخاطري كل خافي

واليوم انا اكره من بدالي بطرياك

كلي اسف يا من اخطيت اختياري

كنت لي عزوتي وناسي

مدري انك اول اعدائي

لا عشق

لا حب

لاهم

صارت انا عندي شهاده

الشخص محد يحبه

غير بس هم والدينه

قصائد رائعة

لا تغير الموضوع لا قلت وش فيك

اذا تبي الفرقى ترى الوضع عادي

نويت ارحل عن عيونك وابتعد

وانساك

واطوي صفحه الماضي

وكل اللي مضى وياك

انا ماني هذاك اللي اذا ضاقت عليه يعود

انا يالضيقه تنسفني يا اما الضيقه انسفها

من باعني برخيص

بتراب ينباع

وماني بحاجه لحب

راعيه خداع

شيل من راسك حكايه ترجع

ما بقالك في فؤادي متسع

انت جرح كان في طرف اصبعي

وابصراحه ما أذكر في اي صبع

الورد يذبل لي يبس منه العود

والماي لو عندي انا ما سقيتك

صحيح حبيتك على قدر محدود

وسر الخوافي في ضميري عطيتك

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غشيم كنت احسبك تحفظ سدود

أثريك جاهل لاجل هذا رميتك

اتصل بي و اسال وسلم دام عيني منك مقهوره

هاجرني ليش ماترحم فرحتي وياك مكسوره

من شهر في الحب تتكلم وانت جاهل علم دستوره

والله انك صرت ما تفهم في معاني الحب و بحوره

غصب لاخليك تتعلم تحترم هذا القلب و شعوره

أبيات شعر قوية

سالم الناس تسلم

لا من شرهم

بل من شر نفسك

سالم الناس تسلم

فبالسلام تجتث الأمل

من عمق يأسك

سالم الناس و أحلم

فبالحلم تحيى

و تبيد عجزك

في يوم قالتها مريم

إتبع سلامك

تكسر لجامك

اتبع سلامك

أحد في هذه الدنيا

لن يكبح جماحك

لقد عاد النور المضئ بداخلي

عاد غناء عنادلي و بلابلي

عادت براكين الروح لثورانها

عاد إهتزاز زلازلي

عدت انا للحياة بعدما

هدمت زنازين الموت

و كسرت سلاسلي

عدت لاعتناق دين الحب مجددا

دين لا شروط له

ليس مقيدا

ليس محددا

دين من يعتنقه

ليس مهددا

فرب الحب .. رب للقلوب

رب متناثر في كل الدروب

رب فيه البداية

رب للمالانهاية

رب يعشق لا يخيف

فلا يخاف من الرب الا الضعيف

الا العبد السخيف

و ربي انا ليس ربا للعبيد

ليس ربا لمن يساق بالحديد

ليس ربا لا للتافه و لا لذاك البليد

ليس ربا لقلوب كالجليد

ربي انا هو رب للحياه

أحبك يا إلاه

قف

قف دقيقة

و إسأل نفسك

إن كنت تحي الحقيقة

إسألها عن طريقك

إن كنت منه اقتربت

او كنت عنه اغتربت

اسألها كم خسرت

مع كل حلم انطفأ

إسألها إن ربحت

حين حلم جديد بدأ

إسألها عن معنى ذاتك

إن ما تعيشه الآن

هو فعلا حياتك

قف ..

قف ثم واصل

من أجلك تقدم و قاتل

لا تكن في هذه الدنيا

مجرد تحصيل حاصل…

أنيس شوشان