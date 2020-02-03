متى موعد تاريخ عید الحب (Valentine's Day) 2020 في الدول العربية

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، موعد عيد الحب 2020، حيث يتم الاحتفال به في كل عام تحديدا يوم الرابع عشر 14 من شهر فبراير وهو تخليد سنوي لهذه الذكرة، وهذا العام سوف يكون متى يوم الفالنتين هو يوم الاربعاء 14 فبراير 2020 حيث سوف يحتفل العالم وجميع المحبين في الدول العربية.

وتمتلئ المحلات بالورد الأحمر، ويحتفل الناس بالحب والعاطفة، من خلال تعبير المحبون عن حبهم لبعضهم البعض بارسال بطاقة معايدة أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم، لذلك فهو جيد للأسواق التجارية والأرباح.

يوجد سيل من التفاصيل والمعلومات بشأن يوم الحب والذي يصادف 14 فبراير، والذي اتُخذ اسمه من أحد القديسين، لكن لا يوجد إجماع حاسم على هويته، فالكنيسة الكاثوليكية تعرف العديد من القديسين الذين يحملون اسم فالنتاين أو فالنتينوس وجميعهم تربطهم قصة بذلك اليوم.

وتباينت الروايات حول قصة عيد الحب، ويشار إلى أن حيثيات القصة تعود إلى أن القديس فالنتاين كتب أول بطاقة عيد الحب وتم على إثرها اعدامه بسبب علاقة غرام ما بينه وبين ابنة السجان، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فيه 14 فبراير 269 م، ومن تلك الحقبة أصبح عيد الحب متعارف عليه وبدأت طقوس الاحتفال به، فيما يدور الحديث والتساؤل حول متى عيد الحب .

ويوم الحب هو احتفال مسيحي يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، حيث يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم، لذلك فهو جيد للأسواق التجارية والأرباح.