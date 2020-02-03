شاهد: أفعى تدخل في سروال طفلة نائمة

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو، يرصد لحظة دخول أفعى في سروال طفلة صغيرة وهي نائمة داخل منزلها الواقع في مدينة إندراماي الإندونسية.

ووثقت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المنزل اقتراب الثعبان من الطفلة ودخوله في سروال الطفلة، في وجود أفراد العائلة بالقرب منها، لكن لم يمنع ذلك الطفلة من متابعة نومها لمدة تزيد عن 6 دقائق.

كما يظهر الفيديو وجود أفراد العائلة وبعض الحيوانات الأليفة بالقرب من الفتاة الصغيرة، ولكنهم جميعا لم يلحظوا الأفعى، إلى أن استيقظت الفتاة وأدركت أن شيئا ما يتحرك داخل سروالها.

ولم يحدد صاحب الفيديو حالة الطفلة الصحية وما إن لدغتها الأفعى أم لا.