تراند اليوم : هيفا وهبي تضع الكمامة وخائفة من فيروس كورونا – صورة

سحرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي كل متابعينها بعدما نشرت عددًا من الصور قبل حفلها في المكسيك ضمن ليالي الـ Vaganza Nights، واختارت فستانًا أظهر رشاقة جسدها وجمالها.

انتهت من حفلها الناجح بحضور آلاف الأشخاص، وغنت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كل الحاضرين.

وقبل ذهابها إلى مطار المكسيك، وضعت كمامة على وجهها خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا الذي ضرب الصين وتسبب بموت مئات الأشخاص هناك، ولا علاج له في الوقت الحاضر.

الصين كانت قالت إنها وجدت الدواء المعالج لكنه يستلزم حوالي العام للتأكد ما إذا كان هذا العلاج يستفيد منه الإنسان.

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