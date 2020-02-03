شاهد: حقيقة وفاة الفنانة المصرية منال سلامة

بعد انتشار شائعة وفاة الفنانة المصرية منال سلامة، زوجة المخرج عادل أديب، أثناء أدائها لمناسك العمرة، قررت منال نفي هذه الشائعة بطريقة مباشرة، عبر نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع انستقرام قالت فيه إنها سعيدة جدا بشائعة وفاتها.

الفنانة منال ظهرت بحالة صحية جيدة ودون مساحيق تجميل وقالت: "هالو.. كل سنة وأنتو طيبين.. أولًا أنا سعيدة بخبر موتي دا جدًا جدًا جدًا علشان شوفت أصحابي اللي بيحبوني وتليفوني اللي مبطلش رن".

وتابعت سلامة قائلةً: "وأنا عايشة لسه أرزق وكل سنة وأنتوا طيبين وميرسي على حبكو ليا.. شكرًا".

وفي السياق، أصدر نقيب الممثلين أشرف زكي توضيحا عاجلاً، اكد فيه أن خبر وفاة منال سلامة بشكل مفاجيء بعد آداء مناسك العمرة غير صحيح، وأضاف: أن ما تردد هو شائعة سخيفة لا نعلم مصدرها حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه تواصل مع الفنانة وهي على ما يرام وصحتها جيدة.