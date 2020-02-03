تراند اليوم : السورية آنجي خوري ومؤخرتها العارية – فيديو

انتهت السورية آنجي خوري يوم قررت نشر الرذيلة وقلة الحياء على السوشيال ميديا، وكانت النتيجة سلبية عليها، بدأت بترحيلها من لبنان، والقاء القبض عليها في دبي ومن ثم ترحيلها إلى سوريا.

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لا تمل هذه السورية من نشر الإباحية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتفعل كل شيء حتى تسلط الأضواء عليها وتغار كثيرًا من المغنية اللبنانية قمر وتريد أن تصبح مثلها، لكن قمر لم تقدم الإباحية ولم تنشر الرذيلة.

وقبل إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى شرطة الأداب، نشرت فيديو وثقت فيه لحظة حقنها لمؤخرتها لتصبح كبيرة، وتعرضت لإنتقادات كثيرة ولهجوم كبير من السوريين تحديدًا الذين يرفضون الإعتراف بها لأنها تشوه سمعة الفتاة السورية المثقفة والواعية.

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