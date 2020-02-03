تراند اليوم : هيفا وهبي تنفعل وتصرخ على المسرح- فيديو

أحيت النجمة اللبنانية هيفا وهبي، حفلًا كبيرًا وناجحًا في المكسيك ضمن Vaganza Night، وارتدت فستانًا قصيرًا زادها جمالًا وأناقة، وتعرف هيفا جيدًا كيف ترتدي وماذا يليق بجسدها الرشيق.

لم تطل يومًا إلا بأناقة عالية، تتابع الموضة بأدق تفاصيلها، تكون جريئة أحيانًا لكن هذا ملعبها الخاص ومن قلدتها أصبحن في طي النسيان.

ما حدث على المسرح مع هيفا يحصل مع أي نجمة ثانية، والفرق أنها ذكية بالتعامل وكيف تتدارك الخطأ، غضبت وانفعلت على الفرقة الموسيقية والمسؤولين بعدما حدث عطل في الصوت ولم تستطع سماع صوتها.

نظرت إلى الموسيقيين وقالت بغضب: “ما عم بسمع صوتي” ثم نظرت إلى جمهورها وابتسمت لهم وأكملت الغناء، وكأن شيئًا لم يحدث، وهذا ذكاء عال من هيفا التي حاولت صب غضبها على المسؤولين لا جمهورها، لكن العطل لم يطل كثيرًا وعادت واستمعت لصوتها.