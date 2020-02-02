تراند اليوم : شاهد: فضيحة النجمة التركية الفاتنة بطلة "كذبتي الحلوة"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في تركيا ، بانتشار صور فاضحة جدا وخاصة للممثلة التركية أصلي بكير أوغلو، في أوضاع حميمة مع حبيبها.

وجهت النجمة التركية الصاعدة، تهديدا بمقاضاة كل من ينشر صورها الخاصة جدا التي يعتقد أنه تم تسريبها بعد السطو على هاتفها. وناشدت جمهورها ووسائل الإعلام عدم الإسهام في ترويج تلك الصور والمقاطع.

ولم توضح الفنانة التي لعبت بطولة مسلسل "كذبتي الحلوة" في منشور لها على مواقع التواصل، كيف تم تسريب الصور، فيما رجحت تقارير أن يكون المسؤول صديقها المقرب، أو سرقة هاتفها المحمول.

وذكرت بعض الصحف التركية، أنه قد يكون تم تسريب الصور عبر اختراق "واتس آب" الخاص بأصلي، أو أنها قد تكون وضعت هاتفها في ورشة للتصليح والصيانة وأن يكون أحد الموظفين هناك تولى تسريب الصور. فيما وضع آخرون ترجيح أن يكون حصل خلاف بين أصلي وحبيبها فقام بتسريب الصور.

أصلي، وبعد أن انتشرت الصور التزمت الصمت وأغلقت جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها عادت بمنشور، تذكر فيه على "إنستغرام" أنها بدأت باتخاذ الإجراءات ضد ناشري صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستقاضيهم، وفق روسيا اليوم.