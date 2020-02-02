تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الاحد، تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر نايل سات حيث نجحت في أن تصبح علامة مميزة بين جميع قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي خلال الفترة الأخيرة.

تحرص قناة طيور الجنة دائمًا على توفير محتوى مميز وحصري للأطفال يهدف إلى تعليمهم الدين الإسلامي وتقاليد المجتمعات العربية بالإضافة إلى تطوير قدراتهم الخاصة، بالإضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والأغاني الأغاني التي يحبها الأطفال ويكررونها طوال الوقت.

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تجدر الإشارة إلى أن إدارة القناة الأردنية قررت دمج قناة طيور الجنة مع قناة طيور بيبي في قناة واحدة مخصصة للأطفال، في إطار خطتها لتطوير المحتوى المعروض على شاشتها، لكن تلك الخطوة لم تستأنف بالنسبة لمعظم جمهور برامجها، حيث طالبوا بإعادة القناتين إلى الموضع السابق من فرضية أن كل قناة لها جمهورها من فئة عمرية مختلفة.

من خلال ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر نايل سات يمكنك الاستمتاع بأجمل الأغاني والمقاطع التي يحبها الأطفال، وعدد كبير من البرامج التعليمية المفيدة للأطفال من جميع الأعمار.

وأشارت القناة إلى أن القناة تم إطلاقها عام 2008 برؤية متميزة وخلاقة في مجال قنوات الأطفال، لتصبح أول قناة تلفزيونية في مجال أغاني وبرامج الأطفال.