شاهد: قبلات الفنان خالد الذهبي لأصالة يثير جدلا واسعا

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة السورية أصالة نصرى، برفقة ابنها الفنان خالد الذهبي، الذي فاجأها بقبلات كثيرة أثناء تصوير مقطع فيديو جمعهما سويًا.

ويقول الفنان خالد الذهبي في الفيديو أثناء تقبيل والدته:« "ببوس القمر.. ببوس أحلى شيء بالدنيا.. أحلى روح وأحلى أم.. إنتي روح الروح وأحلى شيء بالعالم"، فيما علقت أصالة التي كانت تلتقط مقطع الفيديو المقتضب بنفسها بكاميرا الهاتف: "والله العظيم دمرني بوس.. هيك عطول بيقول عن جد".

وفيما عبر متابعون عن إعجابهم بإظهار الفنان الشاب حبه لوالدته، انتقد آخرون نشر مثل هثل هذا المقطع وتقبيل الابن لوالدته بهذه الطريقة.

ويشار إلى أن خالد الذهبي، هو ممثل سوري شارك في عدد من الأفلام، وكانت بدايته في فيلم ليل الثعالب عام 2008، وشارك بعد مرور 7 سنوات في فيلم ولاد رزق عام 2015، ثم الأصليين عام 2017، يليه فيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.