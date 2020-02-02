تراند اليوم : شاهد: مقطع فيديو فضيحة مطلق السلطان تشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،مقطع فيديو، لأحد مشاهير السناب شات في السعودية مطلق السلطان، مما أثار جدلا واسعا.

وقال في بثّ مباشر على حسابه إن حيّ “قرطبة” الذي يعيش فيه بالعاصمة السعودية الرياض أكبر من الكويت.

وأضاف لمنتقديه الكويتيين: “أنا آجي الكويت وأحط اصابعي في عينك انت واياه”.

واتهم مطلق السلطان الكويت بانتشار الدعارة فيها وأن نصف مشاهير الكويت يذهبون للسعودية لمشاهدة حفلات الترفيه. وفق زعمه.

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وقال: “نريد ديسكوهات ومطربين يغنون في مطاعمنا بالسعودية”، مضيفا أن المملكة حينما قررت هذه الفعاليات نفذتها أمام العالم. في إشارةٍ إلى فعاليات هيئة الترفيه السعودية

وردّ مغردون كويتيون غاضبون على إساءة مطلق السلطان بتدشين وسم #الرقاصهيتهجمعلي_الكويت ؛ لأنّه مشهور بنشر مقاطع يقوم فيها بالرقص.

وقال مغرد أخر على مطلق السلطان:" بكُل دوله فيها الزين والشين ولكن من العيب وخصوصا بين الكويت والسعوديه ان يجي واحد تافه يذكر ويبرز الشين اكثر من الزين بدوله فيها ناس ارقى وارفع من مستواه "الفكري" عيب لا وقبل فتره مطير الكويت لي السقف بس اتوقع انهم لاغين عقد كبير معاه بالكويت وطلعت حقيقت".