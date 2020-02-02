تراند اليوم : صالح الجسمي يفضح آنجي خوري – صورة

مساء الجمعة، ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض على السورية آنجي خوري وأحيلت إلى شرطة الآداب في مخفر حبيش – بيروت.

المغنية اللبنانية قمر كانت أول من أعلن الخبر وشكرت الله على انتصارها واظهار الحق.

القاء القبض على آنجي خوري

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الصحافي الإماراتي صالح الجسمي كان طرد آنجي من دبي، وبعد إلقاء القبض عليها فضحها حين قال إنها تزوجت سرًا.

وعلق على خبر اعتقالها: “إبعاد للمرة الثانية من لبنان ما ينفع التحايل على القانون حتى ولو بزواج”

صالح كشف عن زواج آنجي من شخصية غير معروفة، وقال إن لا أحد فوق القانون.