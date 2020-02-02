شاهد: أول ظهور لميغان ماركل في كندا تنتعل حذاء بـ490 دولاراً

حرصت دوقة ساسيكس منذ انتقالها إلى كندا على النأي بنفسها بعيداً عن الضوضاء الإعلامي، ولهذا السبب اختارت لظهورها في مركز إيست سايد وومن سنتر" في مدينة فانكوفر الكندية إطلالة بسيطة.

وارتدت #ميغان_ماركل جينزاً ضيّقاً أسود وكنزة صوفية كريمية من ماركة THE ROW، وانتعلت جزمة من ماركة LE CHAMEAU التي تباع بسعر 490 دولاراً.

وقد نشرت الجمعية صورة لميغان مشيدة بجرأتها في التخلّي عن ميزات اللقب للاستقرار في كندا كأي زوجين عاديين، الأمر الذي استدعى الكثير من الردود التي انقسمت ما بين مؤيد لخطوتها ورافض لها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فهناك آمال لدى ماركل وزوجها هاري بجمع ثروة من خلال شركة الإنتاج التلفزيوني التي يملكانها.

ويترقب المهتمون بشأن ماركل ظهورها التلفزيوني الأول، في مقابلة مع الإعلامية الأميركية إيلين ديجينيريس، لمعرفة المزيد من التفاصيل التي قد تفصح عنها دوقة سسيكس السابقة، خلال فترة قد لا تكون بعيدة.