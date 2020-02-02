سبب وفاة الفنانة اللبنانية مجدلا الّتي عيّن لها رئيس الجمهورية حرّاساً

أعلنت وسائل إعلام لبنانية رسمية، عن وفاة الفنانة مجدلا التي تعد من أصوات الزمن الجميل، حيث بدأت مسيرتها منذ عام 1970 في مهرجانات بعلبك، بعد أن اكتشفها الفنان روميو لحود، ونالت إعجاب الجمهور، وذاع صيتها حتى إن الرئيس شارل حلو عين لها حراساً.

ونعت الإعلامية غابي لطيف الراحلة مجدلا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتبت: "وداعاً مجدلا. اكتشف صوتها المخرج روميو لحود. نجمة مهرجانات بعلبك عام 1970 في المسرحية الغنائية "الفرمان" التي كتبتها الشاعرة ناديا تويني".

وتابعت: "قدرها مختلف ورحيلها كذلك! تألقت لكنها اعتزلت الفن وغادرت لبنان إلى فرنسا لكنها عادت إلى احضانه! حكاية نجمة لبنانية لا تشبه النجوم".

من جانبهم، نعى فنانون وإعلاميون ومثقفون لبنانيون المطربة الراحلة التي غنت برفقة وديع الصافي. وكتب الشاعر والإعلامي زاهي وهبي على حسابه بـ«تويتر»: «خبر محزن آخر فجر الأول من شباط، خبر موجع رحيل الفنانة والصديقة مجدلا التي وقفت يوماً على أدراج بعلبك ومرت كنسمة صيف في المشهد الفني»، مقدماً العزاء لأسرتها ومحبيها، وخاصة لابنتها الغالية.