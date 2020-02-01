مشاهدة الحلقة الخامسة 5 من برنامج ذا فويس كيدز 2020 بث مباشر

مشاهدة الحلقة الخامسة 5 من برنامج ذا فويس كيدز 2020، حيث زادت أسئلة المتابعين حول استمرارية الممثلة اللبنانية نانسي عجرم في البرنامج بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها والتي لا تزال حديث الرأي العام في لبنان وسوريا.لمشاهدة الحلقة إضغط هنـــا

وجاء الرد المؤكد من قبل مسؤولي برنامج صوت الأطفال في الموسم الثالث بأن نانسي عجرم مستمرة في البرنامج ولا توجد حقيقة لما تم الإبلاغ عنه حول استبدالها.

وينتظر ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية أقوى برنامج لاكتشاف المواهب في العالم العربي للأطفال مشاهدة الحلقة الخامسة 5 من برنامج ذا فويس كيدز 2020.

وأنتجت قناة MBC لفضائية البرنامج لمدة ثلاث سنوات وحقق نجاح جماهيري باكتشاف العدد الرائع من المواهب في العالم العربي.

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ونجح المدربون الثلاثة في جمع عدد من المواهب المتميزة للمشاركة في ذا فويس كيدز The Voice Kids الموسم الثالث، حيث اشتدت المنافسة مع نهاية مرحلة الصوت وهي المرحلة الأولى في المسابقة فيما بينها لاختيار أفضل الأصوات التي سوف تنتقل إلى المرحلة التالية.

وتقدم MBC Egypt ذا فويس كيدز The Voice Kids كل يوم سبت كل أسبوع، الساعة الثامنة والنصف بعد الظهر بتوقيت العاصمة القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

وزادت المواجهة بعد حصول المدربين الثلاثة على أفضل الأصوات المشتركة في اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز The Voice Kids والذي يبث عبر قنوات الـ MBC مساء السبت من كل أسبوع.

أثارت الحلقة الثالثة من برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020 حالة من الجدل واسع النطاق بسبب عدم اختيار مدربي الطفل المصري هايدي محمد، التي قدمت أداءً رائعًا ومميزًا، لكن استكمال المدربين لفرقهم أدى إلى عدم اختيارهم، مما أشعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الذين أشادوا بأداء الفتاة.