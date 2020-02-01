تراند اليوم : سما المصري تصوّر قفاها – فيديو

لا تغيب الرقاصة المصرية سما المصري عن السوشيال ميديا، وتطل يوميًا لتعرض جسدها على مئات الآلاف من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حتى بات جسدها مباحًا للكل.

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تحاول دائمًا لفت الأنظار إليها، ليس بثقافتها أو بأعمالها لكن بجسدها ومؤخرتها وتصريحاتها الجريئة وإطلالتها التي تعرضها لإنتقادات كبير.

اليوم، نشرت فيديو لها وهي تقفز، ولم تصوّر إلا قفاها، وقالت: “أوبا…احلي نط دا ولا اييييه؟ فيديو النطاطه نزل خلاص اشتركوا الان واعملوا وفعلوا زر الخليج 365 اقفش ارنب…زلزال”