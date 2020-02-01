شاهد: عملية إنقاذ صعبة لسيدة سقطت في بحيرة متجمدة

نجحت الشرطة الأمريكية بولاية ميتشيغان ،اليوم السبت، في إنقاذ امرأة وقعت في بحيرة كلير الجليدية بينما كانت تمارس الصيد.

وأظهر مقطع فيديو الحادث الذي شهدته بحيرة كلير التي تتجمد الطبقة العليا من مياهها في فصل الشتاء.

وكانت السيدة التي تدعي كوريسا ميلر، تصطاد أعلى ممر خشبي قبل أن تنزلق وتسقط في المياه.

وظلت ميلر في مياه البحيرة المتجمدة لمدة نحو 15 دقيقة، وحاول أصدقاؤها انتشالها من المياه دون جدوى، قبل أن تقوم عناصر من الشرطة بسحبها.

ونشرت ميلر فيديو الحادث في محاولة لزيادة الوعي بشأن خطورة الصيد في المياه المتجمدة.