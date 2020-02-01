مسلسل "ذا كراون" يكشف عن الممثلة التي ستجسد الملكة إليزابيث

كشف الحساب الرسمي للمسلسل التلفزيوني "ذا كراون" (التاج)، من إنتاج شبكة "نتفيلكس" الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إميلدا ستونتون ستلعب دور ملكة بريطانيا إليزابيث وذلك خلفا للممثلتان، كلير فوي وأوليفيا كولمان.

وجسدت كلير فوي شخصية الملكة إليزابيث، في الموسم الأول والثاني من مسلسل "ذا كراون"، وحازت عنه على جوائز "غولدن غلوب" و"إيمي".

ولفت المسلسل في تغريدته، اليوم الجمعة، إلى أن الموسم الخامس من العمل سيكون الأخير.

ونالت إميلدا ستونتون شهرة، من مشاركتها في أفلام "هاري بوتر" ومسلسل "دوانتون آبي".

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وعبر العديد من متابعي مسلسل "ذا كراون" عن إعجابهم بالاستقرار على إميلدا ستونتون للقيام بدور الملكة إليزابيث في الموسم الأخير، واصفين أنه "اختيار ممتاز".

وبحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يشمل الموسم الخامس والأخير من مسلسل "ذا كراون" على ذكر ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث.

وبدأ تصوير الموسم الرابع من مسلسل "ذا كراون"، والذي يشهد على الظهور الأول للأميرة ديانا، زوجة الأمير تشارلز، نجل الملكة إليزابيث.