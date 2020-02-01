تعرضت الفنانة السورية انجي خوري الى هجوم واسع ضدها بسبب ما اعتبره الجمهور "قلة احترام" بحق كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.
ونشرت خوري في حسابها على موقع "تويتر" صورة لها بالملابس الداخلية السوداء، معلقةً بقولها: "مين بتحبو بالليل انا ولا ام كلثوم؟".
وانهالت التعليقات التي هاجم إطلالة خوري ووضع الراحلة أم كلثوم معها في موقع مفاضلة غير لائق أبداً.
ومما جاء في تعليقات المغردين: "كأنك بتخيريهم بيت الست والزفت"، و"انتي عباره عن: حمام متنقل كل من جا كب فيه قذارته كمية قرف".
وسأل متابع: "اسالك سؤال هل ام كلثوم او فيروز وهم من عمالقه الغناء العربي كسبو شهرتهم وحب الناس بالاغراء كما تفعلين اظن وضحت لكي الاجابه سامحيني لاسلوبي انا انتقدك نقد بناء ياريت تستفيدي منه احبك".
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : انجي خوري تتخطى الحدود بالملابس الداخلية وتعتدي على مقام أم كلثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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