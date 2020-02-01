نشرت إنجي خوري على صفحتها عبر انستغرام صورة تداولها المتابعون بشكل لافت على صفحاتهم، ظهرت فيها وهي تحتضن دمية بين فخذيها، وأرفقتها بتعليق وجهته إلى كل شخصية تغار منها. وكتبت: "لكل وحدة مقهورة مني...ولّعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : دمية بين فخذي إنجي خوري بصورة مثيرة وهي تعلّق: "ولّعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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