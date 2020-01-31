تراند اليوم : سما المصري في وضع مثير : اللي عايز يسلم عليا ياخد 20 حباية فياجرا – اتفرج بالفيديو

سما المصري في وضع مثير : اللي عايز يسلم عليا ياخد 20 حباية فياجرا – اتفرج بالفيديو

نشرت الراقصة المصرية ​سما المصري​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أحد مشاهد مسرح مصر يظهر فيه الممثل المصري ​أوس أوس​ وهو يقول أنه بحاجة لـ20 علبة “فياغرا” ليشاهد سما وإغراءاتها.

وعلّقت المصري على الفيديو ممازحةً بالقول:”اوس اوس في المسرحيه حاله ذي حال شباب كتير انا باقابلها كان عايز من علي ربيع ٢٠ علبه ((فياجرا)) عشان بس يقدر يشوفني اومال لو حب يسلم عليا هيحتاج كام علبه”؟

وعادت ونشرت مقطع فيديو آخر من أحد العروض وعلّقت بالقول:”شيئ يشرفني والله إن نجوم مسرح مصر يبقوا عاملين ليا فولو….بحبكم والله بس تحرشكوا بيا اللفظي دا عاجبني موووت”.