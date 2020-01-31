تراند اليوم : هيفا ومعتصم النهار سويًا! – صورة

نشرت هيفاء وهبي صورةً جديدةً مع الممثل السوري معتصم النهار، ظهرا سويًا لأول مرة من كواليس مسلسلهما الجديد (أسود فاتح)، الذي سيُعرض في رمضان المقبل، ويعيد هيفا إلى الدراما، وهذه فرصة ذهبية لها أن تستثمر موهبتها في التمثيل بشكل جيّد لكي تعوّض تراجعها كمغنية.

معتصم الذي خيّب الآمال العام الماضي، بعدما تفوّق عليه شريكه في مسلسل (خمسة ونص) قصي خولي الذي أبهر الجميع بأدائه المتقن، يحتاج لهذه الفرصة أيضًا، فهل يستفيد من نجومية هيفاء كما فعل مع نادين نجيم التي دائمًا ما تعطي من نجوميتها للشخص الذي يقف أمامها في أي عمل؟

هيفا أبدت سعادتها بعملها الجديد الذي يضم العديد من الأبطال المعروفين مثل فراس السعيد، صبري فواز، أحمد فهمي، وشريف سلامة.

معتصم سيلعب دور زوج النجمة اللبنانية، وتمر علاقتهما الزوجية بالعديد من الاضطرابات والمشاكل.

العمل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.