تراند اليوم : شبان صوّروا مؤخرة سما المصري وردت بوقاحة – فيديو

تواجدت الرقاصة المصرية سما المصري في معرض الكتاب في القاهرة، ونزلت من منزلها بالبيجاما والشبشب لتلفت النظر إليها، وهذا ما حدث، وفور وصولها بدأ البعض بالتقاط الصور معها.

واليوم، نشرت فيديو أثناء تواجدها داخل المعرض، وكانت تختار الكتب التي تريدها، ولا نعلم إن اشترت شيئًا أو أونها تقرأ أساسًا لأن المثقف لا يعرض جسده على السوشيال ميديا بل ثقافته وعلمه.

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شبان كانوا في معرض الكتاب، وبدل تصوير وجهها، اختاروا تصوير مؤخرتها الكبيرة، وانتبهت لهم سما ولم تتصرف بشيء وتجاهلتهم لا بل كانت سعيدة بأفعالهم.

ردت على الشبان بوقاحة تامة ولم تخجل من نفسه ولا من تصرفاتهم: “هم الشباب الجميل اللي ورا دول بيصوروا ايه بالظبط؟؟ بس عجبني اوي كتاب (مودموزيل حتي التاسعه) تحسوا أنه بيتكلم عني بعد الساعه تسعه المفروض يحصل ايه يعني؟؟”