هل خططت زوجة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم للسرقة معه؟

أعلن موقع "LBCI" اللبناني ،اليوم الخميس، تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية بخصوص اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومقتل محمد الموسى على يد زوجها.

ونشر الموقع معلومات نقلاً عن جهات المعنية بالاطلاع على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراء بحث على محرك البحث "غوغل"، تمحورت حول شخصية نانسي عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها، وفقا للشبكة العربية.

إذ باشر القتيل بالبحث وتتبع حياة الفنانة نانسي عجرم (لاسيما مكان منزلها) وأرقام هواتف ورقم عيادة زوجها فادي وذلك اعتبارًا من تاريخ 18 مارس 2019.

ومن بين الموضوعات التي كان يبحث عنها، "نانسي عجرم حياتها"، "بالصور هنا تسكن نانسي عجرم"، "النجمة اللبنانية نانسي عجرم: أنا مشغولة بتأثيث منزلي الجديد"، رقم هاتف عيادة الطبيب هاشم فادي مخايل .. لبنان – دليل الهواتف التجاري اللبناني"، "نانسي عجرم نيو سهيله"".

وفي وقت سابق، قررت القاضية عون أيضا التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.