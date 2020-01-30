شاهد: الظهور الأول لحفيد الفنان عادل إمام في التلفزيون

ظهر حفيد الفنان عادل الإمام، اليوم الخميس، للمرة الأولى، على شاشة قناة "إم بي سي"، وهذه هي المرة الأول التي يظهر فيها حفيد الزعيم، على قناة تلفزيونية.

وكان المخرج رامي إمام، قد نشر فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر خلاله ابنه عادل، الذي وجه الشكر للجمهور بعد تلقيه تعليقات على فيلم قصير أخرجه.

وكشف عادل إمام جونيور خلال اللقاء، عن رأيه في فيلم عمه "لص بغداد" وقال إنه فيلم جميل وأكشن جديد ومختلف عن الأفلام التي سبق وقدمها،، بحسب ما نشره موقع "في الفن".

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وتحدث عن الفيلم القصير الذي أخرجه، قائلا إنه كان مشروعا للجامعة، واستعان بصديقه من المدرسة ليمثل فيه، وشقيقه حتى يخرج الفيلم، الذي استغرق يومين.

كما كشف عادل أن والده المخرج رامي إمام عندما قرر أن ينشر فيديو له، كان هذا القرار صعبا بالنسبة له، لأنه كان يفضل أن يبعد أولاده عن الإعلام وأي شيء ينشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نفت العديد من وسائل الإعلام المصرية، نبأ وفاة الفنان المصري عادل إمام، عقب تدهور حالته الصحية، وتم نقله على إثرها لإحدى مشافي العاصمة المصرية القاهرة.