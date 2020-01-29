تراند اليوم : المؤسس عثمان الحلقة 8 مترجمه

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أصبح بإمكان عشاق المسلسل التاريخي العثماني، مسلسل قيامة عثمان الحلقة 8 الثامنة مشاهدة مسلسل قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل بث مباشر الحلقة 8 من مسلسل المؤسس عثمان غازي عبر قناة atv التركية حيث يوفر لكم موقع النهضة نيوز رابط القناة بشكل مباشر قبل عرض الحلقة الجديدة من مسلسل مؤسس الدولة العثمانية السلطان عثمان بن ارطغرل في أخر المقالة حيث مقرر عرض الحلقة اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 حيث يتوقع أن أحداث الحلقة ستكون شيقة ومثيرة.

يترقب الملايين بلهفة وشوق الحلقة الثامنة من المسلسل التركي قيامة عثمان، والذي من المتوقع أن يشهد فعاليات وتفاصيل مثيرة طوال الحلقة 8 من مسلسل عثمان بن ارطغرل، الذي يشاهده الملايين من مصر والوطن العربي بلا انقطاع أسبوعياً على القنوات التركية والقنوات العربية، وقد كانت الحلقة السابعة قد شهدت اقبالا كبيرًا من الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، إذ كان في انتظار الحلقة السابعة الملايين في أعقاب تأجيلها أكثر من مرة طوال شهر كانون الثاني الحالي.

تفاصيل الحلقة السابعة من المسلسل التركي قيامة عثمان شهدت تعذيب “المؤسس” بعدما تم آسره من قبل كهنة القصر، بالإضافة للمشاجرة بين “زهرة” و “بالا خاتون” في القبيلة، بسبب عثمان، إذ اتهمت بالا زهرة وزوجها بالتسبب في أسر عثمان، جراء كرههم له، وهو الذي قد يتحقق في الحلقة الثامنة والذي سيكشف فيه عثمان الخائن ضِمن القبيلة.

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بينما ووصل مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان إلى الحلقة 8 ويعد مسلسل المؤسس عثمان مكملا لمسلسل قيامة أرطغرل الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة ونجاح كبير على مستوى الدراما التركية وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين، حيث يترقب المتابعون إذاعة الحلقة 8 الثامنة من مسلسل قيامة عثمان الذي سيكون من بطولة بوراك أوزيجيفت بدور عثمان ابن أرطغرل.

توقيت الحلقة 8 من قيامة عثمان

تذاع الحلقة الثامنة من المسلسل التركي قيامة عثمان يوم الاربعاء الآتي الموافق 29 كانون الثاني “يناير” 2019، إذ سوف يتم اذاعة الحلقة على القنوات التركية يوم يوم الاربعاء الآتي، ثم عقب هذا ستذاع قنوات ومواقع عربية الحلقة الثامنة من المسلسل التركي قيامة عثمان الخميس المتزامن مع ثلاثين كانون الثاني 2020.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

ومن المعروف أن القنوات التي تذيع الحلقة الثامنة من مسلسل قيامة عثمان هي ATV التركية وتردد قناة atv الرسمية هو 11628 بمعدل ترميز 27500 على القمر الصناعى تركي سات، والقنوات العربية هي: الفجر الجزائرية على تردد 10922 بمعدل ترميز 27500 على القمر الصناعى نايل سات.