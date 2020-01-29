علا الفارس تعلق على صفقة القرن ، ماذا قالت؟

علقت الإعلامية الأردنية من أصل فلسطيني عُلا الفارس، اليوم الأربعاء، على نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته المزعومة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامية باسم " صفقة القرن ".

وقالت الفارس في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، " لحظة يا جماعة هذه خريطة دولة ؟! هل أتى عُبَّاد الفلس والطين، ما حل في فلسطين؟".

ونشرت ضمن تغريدتها رسمة منقولة عن الخريطة التي نشرها ترامب توضح مساحة الأراضي الفلسطينية التي أقرتها صفقة القرن.

وختمت: " القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، رسميا خطته للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".