تراند اليوم : خالد يوسف يهاجم حكام العرب وهل نسي ما فعله؟ – فيديو

نشر المخرج المصري خالد يوسف فيديو قصيرًا له، يظهر يناقش مشروع فيلم تحت عنوان (الاندلس)، وهاجم بعض حكام العرب الذين يوافقون على صفقة القرن التي تشكّل اعترافًا صريحًا بوجود الكيان الإسرائيلي وشرعية احتلاله للأراضي الفلسطينية، ما يُعد طعنة في صميم القضية الفلسطينية المركزية.

كتب: (ضمن فعاليات البدء في مشروع فيلم ⁧‫الاندلس‬⁩ واثناء المناظرة عن دخول العرب للاندلس فتحا ام غزوا لم يفوتني ان أعلق على صفقة القرن‬⁩ الذي اعلنها ⁧‫ترامب‬⁩ اليوم… فلسطين عربية‬⁩ وتسقط صفقة القرن‬⁩ والعار لمن يوافق عليها من حكامنا).

خالد نسي نفسه عندما استغل ممثلات مبتدئات تسعين للشهرة، وأجبرهن على تصوير فيديوهات إباحية في فضيحةٍ لم ينسها بعد العرب، وهذا يساعد إسرائيل على تدمير القيم والأخلاقيات الاجتماعية في الشرق العربي.

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إن كان لا يعلم المخرج المصري، فما فعله ساهم بتشويه رسالة الفن، وهذا أكبر أحلام الصهاينة أن يرونا مجتمعًا مشوهًا على كافة الأصعدة، خاليًا من الأخلاق، يبيع الأجساد ويتاجر بها.

كلّ من يخطئ بحق أمته ويفسد في السياسة والفن والرياضة والأخلاق، يكون أكبر معاونًا للمشروع الصهيوني الذي يهدف لتدمير كلّ معالم الإبداع في أوطاننا!

عبدالله بعلبكي – بيروت