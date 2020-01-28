بث مباشر.. تردد قناة الجزيرة Al Jazeera Channel على النايلسات والعربسات 2020

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الاثنين، تردد قناة الجزيرة Al Jazeera Channel على النايلسات والعربسات 2020، حيث تم انشائها في1 نوفمبر 1996، وتتبع لشبكة الجزيرة الإعلامية، تعمل خلال تغطية إعلامية صحفية على نشر كافة الأخبار في الوطن العربي أول بأول.

يمكنكم مشاهدة قناة الجزيرة بث مباشر من هنـــــا

يمكنكم ضبط ترددات قناة الجزيرة حسب منطقتك من هنــــا

كما وتبث قناة الجزيرة الفضائية 2020 عبر شاشتها عدد من البرامج الاخبارية والحوارية المتنوعة والتي من أهمها برنامج الاتجاه المعاكس وبرنامج مرآة الجزيرة وبرنامج الجزيرة هذا الصباح، وعدد كبير من البرامج المتنوعة .

تلفزيون الجزيرة الإخبارية، يمتلك طاقم اعلامي متخصص، من جميع الجنسيات العربية، بالاضافة لشبكة مراسلين منتشرة في كافة الدول العربية، كم وتحتوى القناة الفضائية الاخبارية على استديوهات ضخمة مجهزة بأضخم المعدات والإمكانيات الصحفية .

قناة الجزيرة الاخبارية مباشر، ومن خلال تغطيتها المستمرة، جذبت أنظار المشاهد العربي لها، مما جعل منها القناة الإخبارية الأولى في الوطن العربي، والعالم، حازت على سلم القنوات الاخبارية في الوطن العربي .

فمنذ صباح اليوم كثفت قناة الجزيرة الفضائية الاخبارية تغطيتها الحية حول صفقة القرن ، وتداعيتها وردات الفعل الفلسطينية والعربية .

ترددات قناة الجزيرة الاخبارية 2019 :-

القمر الصناعي سهيل سات 1

11045

26E

27500

2/3

أفقي

DVB-S2

القمر الصناعي بوتلسات غرب 8

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12521

8W

27500

2/3

أفقي

DVB-S2

القمر الصناعي هوت بيرد 13

12577

13E

27500

3/4

أفقي

DVB-S2

ومساء يوم أمس الاثنين،حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيت إعلان خطته للسلام في الشرق الأوسط، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وقال ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض : "سننشر خطتنا للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 بتوقيت غرينيتش - 19:00 بتوقيت القدس ) الثلاثاء".

وأضاف ترامب : "خطتي للسلام في الشرق الأوسط منطقية وجيدة للجميع، وستكون لها فرصة للنجاح". وفقا له.

وصفقة القرن؛ خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.