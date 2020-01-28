شاهد: ملكة جمال الكون السابقة تدخل القفص الذهبي

أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، زواج ملكة جمال الكون السابقة ديمي-لي نيل بيترز (24 عامًا) في لا باريس إستيت في كيب تاون من النجم السابق لاتحاد كرة القدم الأميركي تيم تيبو (32 عامًا).

ثمّ أقاما حفل زفاف في جنوب إفريقيا بحضور 260 ضيفًا،حيث كشفت عن شوقهما لرؤية قالب الحلوى في الحفل.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، ارتدت العروس الجميلة ثوبًا من تصميم "David’s Bridal"، ومجوهرات من تصميم "Maarion "Rehwinkel. أمّا تيم فارتدى بذلة من تصميم "Antar Levar".

يُذكر أن الزوجين قدّما أطباقاً شهيّة تجمع بين الثقافة الأميركيّة والافريقيّة، تضمّنت شرائح من اللحم، والمعكرونة، وأصنافاً متنوّعة من الجبن، وثمار البحر.